07.06.2025 10:30

Під завалами можуть бути люди: правоохоронці про ворожі обстріли Харкова

У Харкові загинули троє людей, ще 21 постраждали, серед постраждалих двоє дітей - півторамісцячний хлопчик та 14-річна дівчина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ніч на 7 червня військові рф завдали по місту Харків масованого удару. Окупанти запустили по населеному пункту керовані авіабомби, ракету та понад 50 БпЛА «Шахед».

У Київському районі пошкоджено цивільне підприємство. На місці влучання спалахнула пожежа. Під завали можуть знаходитися люди. Також зафіксовано влучання БпЛА в приватний будинок з послідуючим загоранням. Пошкошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

У Основянському районі безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок. Сталося загорання квартир та автомобілів. Пошкоджено будинки, приміщення музичної школи та нежитлові будівлі.

Через удари ворога загинули троє людей, ще 21 дістали тілесних ушкоджень різного ступення тяжкости. Серед постраждалих двоє дітей. 14-річну дівчину з травмами діставили до лікарні. Півторарічний хлопчик дістав гостру реакцію на стрес.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці надали постраждалим первинну допомогу, задокументували наслідки обстрілів і зібрали речові докази.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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