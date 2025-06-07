07.06.2025 11:40 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 13

Богодухів - 14

Коломак - 15

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 11

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 10

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 6 червня 2025 року.