06.06.2025 11:06 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 13

Богодухів – 13

Коломак – 13

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 13

Слобожанське – 10

Куп’янськ – 14

Берестин – 10

Лозова – 14

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 5 червня 2025 року.