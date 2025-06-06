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06.06.2025  11:32   Рита Парфенова

Рецидивіста з Харкова засуджено до 8 років за грабіж у воєнний час

40-річного харків’янина засудили до 8 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за грабіж, вчинений у період воєнного стану. Чоловік, який раніше неодноразово сидів за ґратами, після звільнення знову скоїв злочин.

вирок суду

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

Немишлянський районний суд Харкова визнав винним 40-річного чоловіка у грабежі, скоєному в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури йому призначено покарання – 8 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори встановили, що чоловік, неодноразово судимий у минулому, вийшов із в’язниці у серпні 2023 року. Вже через місяць після звільнення він знову порушив закон.

На вулиці Бригади Хартія в Харкові зловмисник помітив жінку із золотим ланцюжком. Погрожуючи їй, щоб вона не піднімала галасу, він зірвав прикрасу з її шиї та втік. У жовтні того ж року поліція встановила його причетність не лише до цього грабежу, а й до кількох крадіжок документів та чужого майна.

На момент суду чоловік перебував під вартою. Під час розгляду справи він повністю визнав свою вину.

Вирок ухвалено Немишлянським райсудом Харкова. Триває строк на його апеляційне оскарження.

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Тэги:  суд, прокуратура, харків
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