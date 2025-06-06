06.06.2025 12:00 Рита Парфенова

На Харківщині викрили трьох жінок, які розповсюджували російську пропаганду під час окупації

Жінки працювали у створеній окупантами «роспошті» в Ізюмі та розповсюджували пропагандистські газети. Усім трьом загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, викрито трьох мешканок Ізюма, які під час тимчасової окупації Харківщини співпрацювали з окупаційною адміністрацією та допомагали рф у інформаційній війні.

Згідно з матеріалами справи, жінки віком від 40 до 59 років працювали у створеній загарбниками «філії роспошти» в Ізюмі. Вони займались організацією доставки по місту пропагандистських видань держави-агресора. Одне з таких видань – газета «Харьков Z», у якій містилися матеріали на підтримку російської агресії, глорифікація військових злочинців рф, а також твердження про «громадянський конфлікт» в Україні.

Російські публікації просували ідеї легітимності окупаційної влади на українських територіях і закликали підтримувати дії загарбників.

Після звільнення Ізюмщини від російських військ підозрювані намагалися уникнути відповідальності, але працівники СБУ встановили їхні місця перебування й зібрали докази співпраці з окупантами.

Усім трьом жінкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України – за поширення матеріалів, які виправдовують збройну агресію рф та прославляють її учасників через засоби масової інформації. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Оперативні дії проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала 54-річну мешканку Шевченкового, яка публікувала проросійську пропаганду в телеграм-каналі під контролем спецслужб рф.