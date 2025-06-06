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06.06.2025  12:29   Рита Парфенова

Поліція винесла терміновий заборонний припис юнаку, який погрожував матері розправою

У Харкові поліцейські відреагували на випадок домашнього насильства: юнак влаштував сварку з матір’ю, ображав її та погрожував фізичною розправою.

У Харкові поліція втрутилася у випадок домашнього насильства У Харкові поліція втрутилася у випадок домашнього насильства

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові правоохоронці зафіксували випадок домашнього насильства – юнак влаштував конфлікт із власною матір’ю, під час якого ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

На виклик прибули співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції №2. Вони прийняли письмову заяву від постраждалої, роз’яснили її права та надали відповідні пам’ятки.

Після оцінки ризиків було винесено терміновий заборонний припис. Документ забороняє юнакові будь-які форми контакту з матір’ю. Поліцейські також попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі недотримання припису та кримінальну – у випадку систематичного вчинення домашнього насильства.

Правоохоронці нагадують, що подібні дії є неприпустимими, а захист постраждалих – у пріоритеті поліції.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.

Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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