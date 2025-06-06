Поліція винесла терміновий заборонний припис юнаку, який погрожував матері розправою

У Харкові поліцейські відреагували на випадок домашнього насильства: юнак влаштував сварку з матір’ю, ображав її та погрожував фізичною розправою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У Харкові правоохоронці зафіксували випадок домашнього насильства – юнак влаштував конфлікт із власною матір’ю, під час якого ображав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.
На виклик прибули співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції №2. Вони прийняли письмову заяву від постраждалої, роз’яснили її права та надали відповідні пам’ятки.
Після оцінки ризиків було винесено терміновий заборонний припис. Документ забороняє юнакові будь-які форми контакту з матір’ю. Поліцейські також попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі недотримання припису та кримінальну – у випадку систематичного вчинення домашнього насильства.
Правоохоронці нагадують, що подібні дії є неприпустимими, а захист постраждалих – у пріоритеті поліції.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
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