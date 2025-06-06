06.06.2025 12:51 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ЗСУ знищили понад сотню ворожих цілей за добу

Оперативна обстановка на напрямку залишається складною: за добу окупанти здійснили понад 600 обстрілів та використали понад 160 дронів-камікадзе.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 6 червня оперативна ситуація в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Протягом минулої доби російські війська завдали три авіаційні удари, зокрема з використанням однієї керованої авіабомби (КАБ) та 14 некерованих ракет (НАР). Зафіксовано застосування 162 дронів-камікадзе та 633 обстріли позицій українських захисників.

У районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Западне, а також у напрямку Довгенького ворог дев’ять разів намагався штурмувати українські позиції, але безуспішно.

Сили оборони продовжують знищувати живу силу та техніку противника. За добу ліквідовано 86 окупантів, з них 35 – безповоротно. Також завдано втрат техніці: знищено або пошкоджено 115 одиниць, серед яких:

11 автомобілів;

3 артилерійські системи;

86 безпілотників;

3 засоби радіоелектронної боротьби;

2 протитанкові системи;

10 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 111 укриттів для особового складу, два склади з боєприпасами та одне місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на Харківщині відбулося 14 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано в районах Стариці, Вовчанська та Западного.