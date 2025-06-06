06.06.2025 08:43 Рита Парфенова

Бої на Харківському та Куп’янському напрямках: за добу 14 зіткнень

Минулої доби на Харківщині відбулося 14 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано в районах Стариці, Вовчанська та Западного.

Протягом минулої доби українські військові зафіксували 14 бойових зіткнень на Харківщині. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку сталося дев’ять зіткнень з окупаційними військами. Атаки відбувалися в районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак з боку російських сил. Оборонці України відбили штурми поблизу населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове, а також у напрямку Голубівки.

Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по територіях населених пунктів Охрімівка та Артільне.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили чотири ворожі штурми на Харківському напрямку та дві атаки – на Куп’янському.