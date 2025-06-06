06.06.2025 09:30 Рита Парфенова

Обстріли на Харківщині: поранено трьох людей, зруйновано лікарню та будинки

За добу під обстріли потрапили шість населених пунктів Харківської області. Поранення отримали троє цивільних. Пошкоджено лікарню, щонайменше 13 будинків і господарчу споруду.



На фото м. Куп’янськ

Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися шість населених пунктів Харківської області. Російські війська застосували різні типи озброєння, серед яких некеровані авіаційні ракети, балістичні й керовані ракети, авіабомби та ударні дрони.

Унаслідок атак постраждали троє мирних жителів. У селі Новоосинове Курилівської громади поранено 53-річну жінку. У місті Куп’янськ постраждала 74-річна жінка. Ще один поранений – 86-річний чоловік із села Іванчуківка Куньєвської громади.

Окупанти завдали ударів із використанням:

▪️ 12 некерованих авіаційних ракет,

▪️ 1 ракети типу «Іскандер»,

▪️ 1 керованої авіабомби (КАБ),

▪️ 1 фугасної авіабомби ФАБ-500,

▪️ 5 дронів-камікадзе типу «Шахед»,

▪️ 1 дрона типу «Герань-2»,

▪️ 3 ударних FPV-дронів.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп’янському районі – лікарню та приватний будинок;

▪️ в Ізюмському районі – 12 житлових будинків і господарчу споруду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на Харківщині відбулося 14 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано в районах Стариці, Вовчанська та Западного.