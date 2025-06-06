Обстріли на Харківщині: поранено трьох людей, зруйновано лікарню та будинки

За добу під обстріли потрапили шість населених пунктів Харківської області. Поранення отримали троє цивільних. Пошкоджено лікарню, щонайменше 13 будинків і господарчу споруду.
▪️ 12 некерованих авіаційних ракет,
▪️ 1 ракети типу «Іскандер»,
▪️ 1 керованої авіабомби (КАБ),
▪️ 1 фугасної авіабомби ФАБ-500,
▪️ 5 дронів-камікадзе типу «Шахед»,
▪️ 1 дрона типу «Герань-2»,
▪️ 3 ударних FPV-дронів.
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп’янському районі – лікарню та приватний будинок;
▪️ в Ізюмському районі – 12 житлових будинків і господарчу споруду.
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