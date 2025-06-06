06.06.2025 09:51 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав мусульман Харкова з Курбан-байрамом

Міський голова Ігор Терехов привітав мусульманську громаду Харкова з одним із головних ісламських свят – Курбан-байрамом. Він подякував громаді за внесок у розвиток міста та побажав миру, злагоди й добробуту.

6 червня міський голова Харкова Ігор Терехов привітав мусульманську громаду міста з Курбан-байрамом, передає РЕДПОСТ.

У своєму зверненні він наголосив, що це свято є важливим для всіх мусульман, адже об’єднує родини та нагадує про цінність вдячності, терпіння, гостинності, щедрості й жертовності.

«Шановна мусульманська громадо!

Прийміть сердечні вітання з Курбан-байрамом!

Це світле свято має особливе значення для всіх мусульман: воно об’єднує родини та нагадує про важливість людської вдячності й терпіння. Гостинність, щедрість та жертовність - це моральні чесноти, що завжди в пошані у мусульманських родинах.

Сьогодні мусульманська громада як невід’ємна частина Харкова робить вагомий внесок у духовний та культурний розвиток міста. Переконаний, що наші спільні зусилля сприятимуть його розвитку, а також утвердженню толерантності та взаємоповаги в суспільстві.

Бажаю вам успіхів та благополуччя! Нехай у ваших сім’ях панують мир, злагода та добробут, а душа ваша буде сповнена великої радості, чистої любові та незгасимої віри!» – йдеться в привітанні міського голови.

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