06.06.2025 10:00

Ігор Терехов привітав журналістів Харкова з професійним святом

Міський голова Ігор Терехов подякував журналістам за сміливу роботу в умовах війни та підкреслив їхню роль у збереженні пам’яті про події в Харкові. Він назвав журналістів обличчям сучасної журналістики міста.



Фото: РЕДПОСТ

У День журналіста міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся з привітанням до представників місцевих медіа, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що журналісти стоять на інформаційному фронті нарівні з військовими, медиками, рятувальниками та освітянами, допомагаючи доносити правду про Харків усьому світу.

«Слово, кадр, сюжет, світлина – це те, з чого складатиметься пам’ять поколінь. Історія українського Харкова – це історія нескореного міста-героя», – йдеться у зверненні.

Ігор Терехов наголосив, що щодня бачить відданість журналістів своїй справі, попри небезпеку та тиск. Він подякував їм за витримку, об’єктивність, сміливість і щире прагнення допомагати місту не лише професійно, а й по-людськи.

«Пишаюсь тим, що саме ви сьогодні – обличчя нашої журналістики», – додав міський голова.

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