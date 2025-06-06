06.06.2025 10:24

Поліція знайшла сестер із Лозівського району, тривають пошуки двох хлопців (фото)

У селищі Близнюки правоохоронці розшукали двох сестер із села Острівщина, які зникли 5 червня. Дівчатам 12 і 15 років. Пошуки двох підлітків, з якими вони проводили час, тривають.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські розшукали двох дівчат – сестер віком 12 та 15 років із села Острівщина Лозівського району Харківської області. Їх знайшли у селищі Близнюки. За інформацією правоохоронців, із дітьми не сталося нічого кримінального.

Інформація про зникнення надійшла 5 червня від 50-річної матері дівчат. У ході встановлення обставин з’ясувалося, що вони пішли гуляти разом із двома хлопцями – Олександром Харчевниковим (2010 р. н.) та Сергієм Семеновим (2007 р. н.). Їхнє зникнення також було зареєстроване поліцією того ж дня після звернення 46-річної мешканки селища.

Як встановили правоохоронці, діти разом перебували в селищі Близнюки, але вранці 5 червня розійшлися. Дівчат знайшли, а пошуки хлопців тривають.

Прикмети зниклих:

Олександр Харчевников , 2010 р. н.: зріст 170 см, світло-русяве волосся, сірі очі; був одягнений у червону футболку, сірі шорти, біле взуття, зелену жилетку;

, 2010 р. н.: зріст 170 см, світло-русяве волосся, сірі очі; був одягнений у червону футболку, сірі шорти, біле взуття, зелену жилетку; Сергій Семенов, 2007 р. н.: зріст 160 см, темне волосся, карі очі; був одягнений у чорну футболку, чорні шорти, чорні кросівки.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо місцезнаходження Олександра Харчевникова або Сергія Семенова, звертатися за телефонами: 102, 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914, 095441288.

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