Поліція знайшла сестер із Лозівського району, тривають пошуки двох хлопців (фото)

У селищі Близнюки правоохоронці розшукали двох сестер із села Острівщина, які зникли 5 червня. Дівчатам 12 і 15 років. Пошуки двох підлітків, з якими вони проводили час, тривають.
Інформація про зникнення надійшла 5 червня від 50-річної матері дівчат. У ході встановлення обставин з’ясувалося, що вони пішли гуляти разом із двома хлопцями – Олександром Харчевниковим (2010 р. н.) та Сергієм Семеновим (2007 р. н.). Їхнє зникнення також було зареєстроване поліцією того ж дня після звернення 46-річної мешканки селища.
Як встановили правоохоронці, діти разом перебували в селищі Близнюки, але вранці 5 червня розійшлися. Дівчат знайшли, а пошуки хлопців тривають.
Прикмети зниклих:
Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо місцезнаходження Олександра Харчевникова або Сергія Семенова, звертатися за телефонами: 102, 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914, 095441288.
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