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06.06.2025  08:10   Рита Парфенова

Після російських обстрілів Харківщини горіли приватні будинки, постраждала жінка

На Харківщині за добу сталося чотири пожежі через російські атаки. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

рятувальник дснс

Упродовж доби з 5 по 6 червня на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Так, в місті Куп’янськ російські FPV-дрони влучили по приватному сектору – виникли пожежі в житловому будинку, господарчих спорудах і автомобілі. Постраждала 74-річна жінка. До гасіння залучили 13 рятувальників і чотири одиниці техніки. Роботи проводилися під постійною загрозою повторних атак.

Загалом протягом доби підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 39 оперативних виїздів. Із них:

  • 23 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 пов’язані з обстрілами;
  • 3 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 1 – на перевірку після обстрілів;
  • 7 – для надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Також зафіксовано 7 пожеж у природних екосистемах на площі 10,8 гектара. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 109 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибуховому пристрої.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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