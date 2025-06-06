06.06.2025 08:10 Рита Парфенова

Після російських обстрілів Харківщини горіли приватні будинки, постраждала жінка

На Харківщині за добу сталося чотири пожежі через російські атаки. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

Упродовж доби з 5 по 6 червня на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Так, в місті Куп’янськ російські FPV-дрони влучили по приватному сектору – виникли пожежі в житловому будинку, господарчих спорудах і автомобілі. Постраждала 74-річна жінка. До гасіння залучили 13 рятувальників і чотири одиниці техніки. Роботи проводилися під постійною загрозою повторних атак.

Загалом протягом доби підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 39 оперативних виїздів. Із них:

23 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 пов’язані з обстрілами;

3 – на аварійно-рятувальні роботи;

1 – на перевірку після обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Також зафіксовано 7 пожеж у природних екосистемах на площі 10,8 гектара. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 109 вибухонебезпечних предметів.

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