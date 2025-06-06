Після російських обстрілів Харківщини горіли приватні будинки, постраждала жінка

На Харківщині за добу сталося чотири пожежі через російські атаки. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.
Упродовж доби з 5 по 6 червня на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп’янському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Так, в місті Куп’янськ російські FPV-дрони влучили по приватному сектору – виникли пожежі в житловому будинку, господарчих спорудах і автомобілі. Постраждала 74-річна жінка. До гасіння залучили 13 рятувальників і чотири одиниці техніки. Роботи проводилися під постійною загрозою повторних атак.
Загалом протягом доби підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 39 оперативних виїздів. Із них:
Також зафіксовано 7 пожеж у природних екосистемах на площі 10,8 гектара. Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 109 вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
День підходить для нових вражень, поїздок і спілкування. Можливі нові знайомства і романтичні пригоди – не сидіть на місці.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
влажность:
давление:
ветер: