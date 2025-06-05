05.06.2025 16:20 Віталій Хіневич

В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Повідомлення про подію надійшло до Ізюмського районного управління поліції 5 червня близько 8:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що неподалік села Іскра Ізюмського району біля лісосмуги 38-річний постраждалий наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами місцевого мешканця доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

«Шановні громадяни! На деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії, мінна небезпека є дуже високою. Будьте уважні! Не підходьте та не торкайтеся підозрілих пристроїв. У разі виявлення небезпечного предмета телефонуйте на спеціальні лінії «101», «102», - йдеться у повідомленні.

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