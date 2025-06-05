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05.06.2025  16:20   Віталій Хіневич

В Ізюмському районі чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Повідомлення про подію надійшло до Ізюмського районного управління поліції 5 червня близько 8:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що неподалік села Іскра Ізюмського району біля лісосмуги 38-річний постраждалий наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами місцевого мешканця доставили до лікарні. 
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
«Шановні громадяни! На деокупованій території та у населених пунктах, де велись активні бойові дії, мінна небезпека є дуже високою. Будьте уважні! Не підходьте та не торкайтеся підозрілих пристроїв. У разі виявлення небезпечного предмета телефонуйте на спеціальні лінії «101», «102», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через атаку ворожих дронів у Куп'янську виникла пожежа.
 
Тэги:  події, харків
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