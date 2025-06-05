05.06.2025 16:35 Віталій Хіневич

Правоохоронці розшукують чотирьох неповнолітніх мешканців села Острівщина Лозівського району

5 червня на спеціальну лінію 102 звернулась 46-річна жінка. Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зникло двоє її вихованців. Того ж дня про зникнення двох доньок повідомила й 50-річна місцева мешканка. 4 червня близько 20:00 діти пішли з дому та не повернулися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Прикмети Валентини Жидик, 2012 року народження: зріст 164 см, світло-русяве волосся, зелені очі. Була одягнена в синю кофту, спортивні штани з помаранчевими смужками, зелені кеди.

Прикмети Руслани Жидик, 2010 року народження: зріст 169 см, темно-русяве волосся, зелені очі. Була одягнена в червону кофту, сіру кепку, чорні лосини, білі балетки.

Прикмети Олександра Харчевникова, 2007 року народження: зріст 170 см, світло-русяве волосся, сірі очі. Був одягнений в червону футболку, сірі шорти, біле взуття, зелену жилетку.

Прикмети Сергія Семенова, 2009 року народження: зріст 160 см, темне волосся, карі очі. Був одягнений в чорну футболку, чорні шорти, чорні кросівки.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження дітей, просимо звертатись за телефонами: «102», 0574522959, 0667084960, 0669122751, 0506483914,095441288.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали трьох дітей, які зникли під час гри. У селі Бунакове Лозівського району троє вихованців будинку сімейного типу не повернулися з прогулянки 1 червня.