06.06.2025 13:13 Рита Парфенова

KharkivMusicFest завершиться прем’єрою «Симфонії Незламності» у виконанні Національного президентського оркестру

10 червня у Харкові прозвучить новий символ стійкості — «Симфонія Незламності» українського композитора Олега Безбородька. Цим твором завершиться цьогорічний KharkivMusicFest, що тривав під гаслом «Коди відродження».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фінальний акорд цьогорічного KharkivMusicFest пролунає 10 червня прем’єрою «Симфонії Незламності» українського композитора Олега Безбородька. Цей твір, що символізує опір і силу духу українців, виконає Національний президентський оркестр — музичний колектив загальнонаціонального значення, який супроводжує ключові державні події.

«Це буде не просто концерт, а жест підтримки для Харкова — міста, що тримається», — зазначає директор оркестру Максим Гусак. У програмі закриття — Третя симфонія Бетховена («Героїчна») та прем’єрне виконання Симфонії Безбородька, створеної у 2024 році.

«Її головна тема — стійкість перед обличчям війни, здатність вистояти попри все», — пояснює композитор. Симфонія стане символічним завершенням фестивалю, присвяченого пошуку «Кодів Відродження» — теми, що об'єднала цьогорічні події KharkivMusicFest.

Фестиваль тривав з 2 травня, коли відкрився виступом Національного ансамблю солістів «Київська Камерата» з участю видатних музикантів — Богдани Півненко, Катерини Супрун і Юліана Мілкіса. Протягом фестивалю лунали концерти, музичні діалоги й виступи, що стали відповіддю на сучасність — тривожну, але сповнену надії.

«Це про людей, які лишилися чи повернулися, про місто, яке вчиться слухати себе і світ», — говорить Сергій Політучий, президент фестивалю. — «Ми вдячні кожному артисту, кожному слухачеві. І ми продовжимо — бо поки звучить музика, триває життя. А Харків ще має, що сказати».

Захід відкритий для всіх охочих за умови попередньої реєстрації. Деталі — на офіційній Facebook-сторінці фестивалю.

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