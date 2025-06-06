06.06.2025 13:31 Рита Парфенова

Ігор Терехов здобув престижну премію «Герой міста» на Eurocities Awards 2025

Під час конференції в португальському місті Брага мер Харкова Ігор Терехов отримав почесне звання «Герой міста» за лідерство та інновації у надскладних умовах війни.



Фото: ХМР

Міського голову Харкова Ігоря Терехова вшанували міжнародною відзнакою «Герой міста» в межах премії Eurocities Awards 2025. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Урочисте оголошення результатів відбулося на щорічній конференції Eurocities у місті Брага (Португалія).

До фіналу цієї престижної нагороди також увійшли президент регіону Гельсінкі та мер міста Клуж-Напока (Румунія). Проте європейська спільнота визнала саме мера Харкова за "виняткове лідерство, відвагу та прагнення впроваджувати сучасні підходи в управлінні містом, особливо у складні часи".

Члени журі високо оцінили дії, що дозволили Харкову зберегти стійкість у перші місяці повномасштабного вторгнення. Вони звернули увагу на безперебійну роботу комунальних служб, а також ініціативи зі створення підземних шкіл – перших в Україні – та впровадження безкоштовного громадського транспорту в умовах війни.

У своєму відеозверненні Ігор Терехов подякував за підтримку й зазначив, що ця відзнака — спільне досягнення всіх харків’ян.

«Дякую за цю нагороду, проте хочу наголосити, що вона належить не мені особисто, а всьому Харкову та кожному харківʼянину. Це визнання наших спільних зусиль, нашої стійкості та єдності. Це результат підтримки, яку ми отримували від міст Європи, починаючи з 2022 року», - зазначив мер.

Довідка. Міжнародна організація «Eurocities» об'єднує понад 200 великих міст з 38 країн Європи. Харків є активним учасником цієї організації.

Премія «Герої міста» відзначає європейських політиків та міських чиновників за їхнє виняткове лідерство чи ініціативи на місцевому чи європейському рівні.

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