    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині викрили наркопритон: матеріали справи вже передані до суду
06.06.2025  13:59   Рита Парфенова

На Харківщині викрили наркопритон: матеріали справи вже передані до суду

Поліцейські Сахновщини припинили діяльність наркопритону, облаштованого місцевим жителем у власному будинку. Чоловікові вже повідомили про підозру, справу скеровано до суду.

На Харківщині судитимуть чоловіка, який утримував наркопритон у власному будинку На Харківщині судитимуть чоловіка, який утримував наркопритон у власному будинку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селищі Сахновщина правоохоронці викрили та ліквідували наркопритон, який протягом кількох місяців діяв у приватному будинку місцевого жителя. Як встановило слідство, чоловік систематично надавав приміщення для вживання наркотиків наркозалежним особам.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного співробітниками відділення поліції №1 Берестинського районного відділу поліції, за місцем проживання фігуранта було виявлено саморобний пристрій для куріння, недопалок із залишками наркотичної речовини, а також паперовий згорток із канабісом.

Під процесуальним керівництвом Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України — організація або утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків.

Слідчі дії завершені, матеріали кримінального провадження направлені до суду. За вчинене порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон.

Тэги:  наркотики, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Надзвичайні події У Харкові затримали чоловіка з 20 згортками «закладок» (фото) 05.06 Надзвичайні події У Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон 03.06 Надзвичайні події У Харкові викрили групу, що вирощувала та продавала канабіс на понад 1,6 млн грн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 