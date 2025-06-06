На Харківщині викрили наркопритон: матеріали справи вже передані до суду

Поліцейські Сахновщини припинили діяльність наркопритону, облаштованого місцевим жителем у власному будинку. Чоловікові вже повідомили про підозру, справу скеровано до суду.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У селищі Сахновщина правоохоронці викрили та ліквідували наркопритон, який протягом кількох місяців діяв у приватному будинку місцевого жителя. Як встановило слідство, чоловік систематично надавав приміщення для вживання наркотиків наркозалежним особам.
Під час санкціонованого обшуку, проведеного співробітниками відділення поліції №1 Берестинського районного відділу поліції, за місцем проживання фігуранта було виявлено саморобний пристрій для куріння, недопалок із залишками наркотичної речовини, а також паперовий згорток із канабісом.
Під процесуальним керівництвом Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України — організація або утримання місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків.
Слідчі дії завершені, матеріали кримінального провадження направлені до суду. За вчинене порушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон.
Комментариев: 0
День підходить для нових вражень, поїздок і спілкування. Можливі нові знайомства і романтичні пригоди – не сидіть на місці.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх українських журналістів, кореспондентів та репортерів.
влажность:
давление:
ветер: