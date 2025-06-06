Депутат із Кегичівки порушив антикорупційне законодавство – апеляція підтвердила вирок

Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції щодо депутата, який не задекларував будинок і автомобіль на понад 770 тисяч гривень.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури та залишив чинним рішення Кегичівського районного суду, яким депутата Кегичівської селищної ради визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.
Згідно з матеріалами справи, депутат при поданні щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки не вказав інформацію про житловий будинок, у якому фактично проживав, і який належить його родичу, а також не задекларував вартість транспортного засобу, яким володів. Сума недостовірно вказаних відомостей становить 771 017 гривень.
Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) і призначив штраф.
Депутат оскаржив постанову в апеляційному порядку, однак суд не задовольнив скаргу. Таким чином, вирок залишився в силі, а інформацію про правопорушення буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
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