06.06.2025 14:24

Депутат із Кегичівки порушив антикорупційне законодавство – апеляція підтвердила вирок

Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції щодо депутата, який не задекларував будинок і автомобіль на понад 770 тисяч гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури та залишив чинним рішення Кегичівського районного суду, яким депутата Кегичівської селищної ради визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.

Згідно з матеріалами справи, депутат при поданні щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки не вказав інформацію про житловий будинок, у якому фактично проживав, і який належить його родичу, а також не задекларував вартість транспортного засобу, яким володів. Сума недостовірно вказаних відомостей становить 771 017 гривень.

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) і призначив штраф.

Депутат оскаржив постанову в апеляційному порядку, однак суд не задовольнив скаргу. Таким чином, вирок залишився в силі, а інформацію про правопорушення буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові впровадять антикорупційну програму.