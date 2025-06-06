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06.06.2025  14:24   

Депутат із Кегичівки порушив антикорупційне законодавство – апеляція підтвердила вирок

Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції щодо депутата, який не задекларував будинок і автомобіль на понад 770 тисяч гривень.

рішення суду

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури та залишив чинним рішення Кегичівського районного суду, яким депутата Кегичівської селищної ради визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю.

Згідно з матеріалами справи, депутат при поданні щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки не вказав інформацію про житловий будинок, у якому фактично проживав, і який належить його родичу, а також не задекларував вартість транспортного засобу, яким володів. Сума недостовірно вказаних відомостей становить 771 017 гривень.

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП) і призначив штраф.

Депутат оскаржив постанову в апеляційному порядку, однак суд не задовольнив скаргу. Таким чином, вирок залишився в силі, а інформацію про правопорушення буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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Тэги:  суд, прокуратура, харків
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