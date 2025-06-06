06.06.2025 14:57 Рита Парфенова

У Харкові оновлюють водопровідну інфраструктуру: модернізація насосної станції та мереж

У Холодногірському районі та прилеглих селищах відбувається модернізація водопровідних об’єктів – фахівці КП «Харківводоканал» проводять планові ремонти та оновлюють арматуру і трубопроводи.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові триває модернізація водопровідної інфраструктури – бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» продовжують планові ремонти та профілактичні роботи на ключових об'єктах водопостачання.

Зокрема, на насосній станції, що забезпечує водопостачанням мешканців Холодногірського району, а також Солоницівки, Подвірок і Пісочина, провели планово-попереджувальні заходи. Як повідомив начальник насосної станції Роман Супонько, під час робіт оновили запірно-регулюючу арматуру діаметром 400 і 500 мм, провели заміну вентилів на всмоктувальному колекторі діаметром 1000 мм, полагодили зворотний клапан на напірному водоводі, замінили контрольно-вимірювальні прилади та здійснили ревізію електроустаткування.

На час робіт мешканцям було організовано підвіз води автоцистернами.

Паралельно служба зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району провела ремонт трубопроводу діаметром 300 мм на вулиці Докучаєва. Замінили дві одиниці запірно-регулюючої арматури та пожежний гідрант.

Як зазначив начальник районної служби Олександр Сірко, усі заходи виконуються своєчасно і якісно, а з початку року вже оновлено понад 500 метрів водопровідних мереж різного діаметру. Це дозволяє забезпечувати стабільну роботу систем водопостачання навіть в умовах війни.

У «Харківводоканалі» дякують містянам за вчасну оплату послуг: саме ці кошти дають змогу підтримувати інфраструктуру та спрямовуються виключно на виробничі потреби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району продовжують перекладати 130 метрів магістрального водопроводу на вулиці Валентинівській.