05.06.2025 19:40 Віталій Хіневич

Комунальники у Салтівському районі Харкова змінюють водопроводи

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району продовжують перекладати 130 метрів магістрального водопроводу на вулиці Валентинівській. Заміна ведеться методом санації як найбільш економічно обґрунтованим і частково відкритим способом.

Як повідомив начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, цього року районні бригади вже оновили понад 1,1 км водопроводів, передає РЕДПОСТ.

«Попередньо провели кілька перемикань на водорозподільній системі, щоб виконати заплановані завдання, але не вимикати водопостачання у споживачів. На сьогодні закінчили земляні роботи, продовжуємо підготовчі та зварювальні. Заміну ведемо комплексно – укладаємо не тільки нову ділянку трубопроводу, а й капітально відновлюємо оглядовий колодязь, передбачили встановлення сучасного обладнання.

Після завершення відновлювальних робіт територію впорядкуємо. Практичний підхід, коли оновлюється вся технічно зношена ділянка водопровідної мережі, взаємовигідний для нашого підприємства і для абонентів. Запобігає виникненню аварійних ситуацій та втрат води, і у ремонтників вивільняється час на більш важливе - реконструкції та оновлення. А мешканці довколишніх будинків відзначать покращення якості води у квартирах», - зазначив В'ячеслава Глущенко.

За його словами, в районі ведуться системні профілактичні огляди об'єктів водопостачання та ремонтні роботи на об'єктах водопровідного господарства. Так, з початку року вже ліквідували 231 аварійну ситуацію на трубопроводах, встановили 25 люків та 37 пожежних гідрантів. На постійному контролі техстан водорозбірних колонок.

«Ворожа агресія не припиняється, але, незважаючи на це, для покращення водопостачання міста ми продовжуємо масштабні заміни магістральних водоводів. Цього року в районі намітили перекласти понад 2 км мереж холодного водопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років, ремонтники забезпечені обладнанням та спецтехнікою», - наголосив начальник районної служби.

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