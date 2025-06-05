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05.06.2025  19:27   Мирон Зелений

У Харкові нагородили журналістів (фото)

Міський голова Ігор Терехов 5 червня відзначив працівників ЗМІ міста Харкова з нагоди прийдешнього професійного свята - Дня журналіста України.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У виступі мер висловив щиру подяку журналістам за їхню самовіддану працю в умовах війни та побажав міцного здоров'я, безпеки та подальших професійних успіхів, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«У роки війни я зустрічаю вас частіше, ніж своїх колег, бо ви завжди на передовій - на місцях обстрілів, у найнебезпечніших районах. Ви документуєте злочини країни-агресора, які, на жаль, стали частиною сьогодення. Дякую за те, що, ризикуючи власним життям, ви залишаєтеся поруч з людьми, показуєте світові правду про наш біль, руйнування та незламність. І завдяки вам світ бачить, як ми живемо під обстрілами, але не здаємося», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Під час урочистої церемонії мер вручив представникам медіа цінні подарунки - годинники та Подяки міського голови.


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Тэги:  харків, день журналіста, ігор терехов
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