05.06.2025 20:30 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 5 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3332 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Інженер-конструктор – 40 000 грн.
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Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.
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Представник торговельний – 33 000 грн.
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Водій навантажувача – 30 000 грн.
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Вчитель закладу загальної середньої освіти – 29 900 грн.
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Судовий експерт – 25 000 грн.
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Фізичний терапевт – 23 000 грн.
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Інженер з нормування трудових процесів – 22 000 грн.
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Менеджер з персоналу – 20 000 грн.
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Завідувач господарства – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
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