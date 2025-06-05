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05.06.2025  20:30   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 5 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3332 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Інженер-конструктор – 40 000 грн.
  • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.
  • Представник торговельний – 33 000 грн.
  • Водій навантажувача – 30 000 грн.
  • Вчитель закладу загальної середньої освіти – 29 900 грн.
  • Судовий експерт – 25 000 грн.
  • Фізичний терапевт – 23 000 грн.
  • Інженер з нормування трудових процесів – 22 000 грн.
  • Менеджер з персоналу – 20 000 грн.
  • Завідувач господарства – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський метрополітен запрошує на роботу.
 
Тэги:  робота, харків
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