05.06.2025 21:20

Викрито харків’янина, який поширював проросійські наративи в соцмережах

Зловмисник, використовуючи профіль із власним ім’ям, у публікаціях та коментарях на каналах висловлював підтримку ідеї приєднання Харкова до складу російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Також він виправдовував збройну агресію росії проти України, розпочату у 2014 році, та заперечував тимчасову окупацію частини території України.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області виявили факт поширення матеріалів проросійського спрямування.

За результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Слідчий під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури повідомив 49-річному харківʼянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За санкцією статті йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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