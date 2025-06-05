05.06.2025 21:20
Викрито харків’янина, який поширював проросійські наративи в соцмережах
Зловмисник, використовуючи профіль із власним ім’ям, у публікаціях та коментарях на каналах висловлював підтримку ідеї приєднання Харкова до складу російської федерації.
Також він виправдовував збройну агресію росії проти України, розпочату у 2014 році, та заперечував тимчасову окупацію частини території України.
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області виявили факт поширення матеріалів проросійського спрямування.
За результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Слідчий під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури повідомив 49-річному харківʼянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
За санкцією статті йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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