У Харкові затримали чоловіка з 20 згортками «закладок» (фото)

На вулиці Чугуївській патрульні зупинили чоловіка, який намагався уникнути поліцейських. Під час перевірки в нього знайшли 20 згортків із речовинами, схожими на наркотики.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків. Інцидент стався ввечері 4 червня на вулиці Чугуївській. Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху й намагався швидко зникнути.
Патрульні зупинили підозрюваного для перевірки. Під час спілкування чоловік помітно нервував. У ході поверхневого огляду в нього виявили прозорий зіп-пакет із 20 згортками різного кольору. Усередині згортків знаходилися речовини, ймовірно, наркотичного походження, а також пігулки.
Затриманий зізнався, що планував розповсюдження заборонених речовин шляхом «закладок». Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Чугуївському районі викрили чоловіка, який облаштував у квартирі наркопритон.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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