Сезонні овочі та фрукти у Харкові: що з’явилось у продажу та які продукти подешевшали

На ринках та в магазинах Харкова оновлюється асортимент сезонних овочів та фруктів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові назвали актуальні ціни на іграшки та товари для відпочинку з дітьми.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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