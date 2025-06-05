05.06.2025 15:20 Віталій Хіневич

Сезонні овочі та фрукти у Харкові: що з’явилось у продажу та які продукти подешевшали

На ринках та в магазинах Харкова оновлюється асортимент сезонних овочів та фруктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, у продажу з’явилися черешня (від 250 грн/кг), абрикоси (від 150 грн/кг), зелений горошок нового врожаю (від 100 грн/кг).

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з початку травня приблизно на 30% подешевшали огірки й молода картопля та полуниця, на 13% - помідори, на 46% - кабачки, на 60% - рання капуста.

Сьогодні ціни на огірки становлять у середньому 50-70 грн/кг:

на червоні помідори - 75-100 грн/кг,

на молоду картоплю - 45-90 грн/кг,

на ранню капусту - 20-25 грн/кг,

на кабачки - 40-50 грн/кг,

на полуницю - 150-200 грн/кг.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові назвали актуальні ціни на іграшки та товари для відпочинку з дітьми.