У Харкові назвали актуальні ціни на іграшки та товари для відпочинку з дітьми

Мешканцям міста розповіли, скільки коштують популярні літні товари для дітей – від пісочниць до надувних басейнів і м’ячів. Дані зібрані у магазинах, на ринках та в супермаркетах Харкова.
У Харкові провели аналіз цін на дитячі іграшки та товари для активного відпочинку, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, така продукція представлена в широкому асортименті – як у спеціалізованих торгових точках, так і на ринках і в супермаркетах.
Ціни стартують з 25 гривень – саме стільки коштує мінімальний набір іграшок для пісочниці. Найпопулярніші ціни на товари:
Щодо більших товарів:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у спеціалізованих магазинах, супермаркетах і на ринках Харкова ціни на насіння традиційних і екзотичних культур підвищилися на 15–25 % у порівнянні з минулим роком.
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