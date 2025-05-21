21.05.2025 13:40 Рита Парфенова

У Харкові назвали актуальні ціни на іграшки та товари для відпочинку з дітьми

Мешканцям міста розповіли, скільки коштують популярні літні товари для дітей – від пісочниць до надувних басейнів і м’ячів. Дані зібрані у магазинах, на ринках та в супермаркетах Харкова.



Фото з відкритих джерел

У Харкові провели аналіз цін на дитячі іграшки та товари для активного відпочинку, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, така продукція представлена в широкому асортименті – як у спеціалізованих торгових точках, так і на ринках і в супермаркетах.

Ціни стартують з 25 гривень – саме стільки коштує мінімальний набір іграшок для пісочниці. Найпопулярніші ціни на товари:

набір іграшок для пісочниці – від 25 грн;

надувний м’яч (22 см) – від 45 грн;

набір для бадмінтону – від 200 грн;

надувні круги – від 130 грн;

підвісні гойдалки – від 350 грн.

Щодо більших товарів:

надувний басейн (діаметр 60 см) – від 200 грн;

надувний басейн (діаметр 147 см) – від 600 грн;

дитячі пісочниці – від 900 грн;

батути – від 2000 грн.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у спеціалізованих магазинах, супермаркетах і на ринках Харкова ціни на насіння традиційних і екзотичних культур підвищилися на 15–25 % у порівнянні з минулим роком.