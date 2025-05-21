21.05.2025 13:45 Віталій Хіневич

Двоє харків'ян організували бізнес на збуті канабісу

Вони закупали канабіс оптовими партіями, розфасовували його по згортках, а потім збували залежним особам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Фігуранти організували «схрони» за місцями свого мешкання — у селищі Пересічне Дергачівської ОТГ та у квартирі, розташованій по вул. Академіка Павлова в Харкові.

Обох чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПК України на початку квітня цього року. У ході обшуків за місцями їхнього мешкання виявлено та вилучено понад 1 кг канабісу, спеціальне обладнання, зокрема ваги та зіп-пакети, насіння для вирощування рослин та інші докази протиправної діяльності.

45-річного та 43-річного чоловіка судитимуть.

Обвинуваченим загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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