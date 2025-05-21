    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє харків'ян організували бізнес на збуті канабісу
21.05.2025  13:45   Віталій Хіневич

Двоє харків'ян організували бізнес на збуті канабісу

Вони закупали канабіс оптовими партіями, розфасовували його по згортках, а потім збували залежним особам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Фігуранти організували «схрони» за місцями свого мешкання — у селищі Пересічне Дергачівської ОТГ та у квартирі, розташованій по вул. Академіка Павлова в Харкові.
 
 
Обох чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПК України на початку квітня цього року. У ході обшуків за місцями їхнього мешкання виявлено та вилучено понад 1 кг канабісу, спеціальне обладнання, зокрема ваги та зіп-пакети, насіння для вирощування рослин та інші докази протиправної діяльності.
 
 
45-річного та 43-річного чоловіка судитимуть.
 
 
Обвинуваченим загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині син ображав батька та виганяв із житла.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події У Харкові викрито двох жінок, які збували психотропи 21.05 Надзвичайні події Рятувальники ліквідували пожежі у Харківській області 21.05 Надзвичайні події На Харківщині син ображав батька та виганяв із житла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 