21.05.2025 14:20

На річках України стартує сезон риболовлі: що варто знати

20 травня на переважній більшості річок та їх кореневих водах (за винятком водойм басейну Чорного і Азовського морів) закінчилася весняно-літня нерестова заборона на вилов риби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Відтепер рибалки, які полюбляють посидіти з вудкою біля річок, мають можливість насолодитися своїм улюбленим хобі.

Утім, щоб отримати задоволення від перебування на риболовлі на таких ділянках і мимоволі не стати браконьєром, важливо пам'ятати про дотримання Правил любительського рибальства:

спосіб лову: дозволено ловити вудками та спінінгами з використанням штучної або природної принади, але не більше 7 гачків на особу;

вимірювальні інструменти: рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання довжини та маси виловленої риби для самоконтролю;

добова норма вилову: 3 кг риби + 1 особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову, зокрема для внутрішніх водойм:

Сом – 80 см

Щука – 50 см

Судак – 42 см

Білизна – 30 см

Головень, чехоня – 24 см

Синець – 22 см

Лин, рибець – 20 см тощо.

Детальний перелік мінімальних розмірів водних біоресурсів можна знайти в Додатку 1 до Правил.

Водночас вилов деяких видів водних біоресурсів, а саме атерини, верховодки, карликового американського сома, ротаня-головешки, сонячного окуня, тюльки та чебачка амурського не обмежується.

Разом із тим, заборонено виловлювати ті види риб, які занесені до Червоної книги України (харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, в’язь, підуст, карась золотий, стерлядь, білуга, осетер, севрюга та інші).

Варто пам’ятати і про триваючу нерестову заборону на вилов водних біоресурсів в інших рибогосподарських водних об’єктах України (водосховищах, зокрема каскаду Дніпра, ставках, лиманах тощо). Риболовля у цих водоймах дозволяється лише з берега, за межами нерестовищ, гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Перелік нерестовищ (заборонених для вилову зон) наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням.

Збираючись на риболовлю, не забудьте також ознайомитися з додатковими обмеженнями, які можуть бути встановлені на риболовлю у вашому регіоні у зв'язку з воєнним станом.

«Також, нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

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