21.05.2025 14:40

Почесний харків’янин Наум Водовозов святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 травня, привітав з днем народження Наума Водовозова - Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України.

«Завдяки Вашій багаторічній невпинній роботі розвивалася інфраструктура сучасного Харкова.

Ви брали участь у будівництві основних магістралей, реалізовували масштабні інженерні проєкти, які й донині відіграють важливу роль у життєдіяльності міста. Ви - справжній приклад професіоналізму, відданості справі та свідомої громадянської позиції.

Дякую за Ваш неоціненний внесок у розвиток Харкова! Бажаю міцного здоров’я, активного довголіття та мирного неба!» - говориться в привітанні.

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