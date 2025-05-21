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21.05.2025  14:40   

Почесний харків’янин Наум Водовозов святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 травня, привітав з днем народження Наума Водовозова - Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України.

 
«Завдяки Вашій багаторічній невпинній роботі розвивалася інфраструктура сучасного Харкова.
 
Ви брали участь у будівництві основних магістралей, реалізовували масштабні інженерні проєкти, які й донині відіграють важливу роль у життєдіяльності міста. Ви - справжній приклад професіоналізму, відданості справі та свідомої громадянської позиції.
 
Дякую за Ваш неоціненний внесок у розвиток Харкова! Бажаю міцного здоров’я, активного довголіття та мирного неба!» - говориться в привітанні.
 
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Тэги:  харків
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