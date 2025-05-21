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21.05.2025  15:15   Віталій Хіневич

У Харкові демонтують будинок пошкоджений обстрілами

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 21 травня, затвердив перелік потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Згідно з рішенням, до списку увійшов один багатоквартирний житловий будинок на майдані Героїв Небесної Сотні, 7.
 
Об’єкт має пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, що може спричинити аварійне обвалення. Ступінь пошкодження будівлі складає понад 81%.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відремонтували газогін без відключення споживачів.
 
Тэги:  жкг, харків
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