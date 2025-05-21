21.05.2025 15:31

Працівник ТЦК вдарив чоловіка на вулиці Харкова

У Харкові представника центру комплектації підозрюють у хуліганці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 травня 2025 року з відеозапису у соцмережах харківським правоохоронцям стало відомо, що чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

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З'ясувалося, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка. Особу потерпілого — місцевого вчителя історії — встановлено. Він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження про хуліганство. Працівнику ТЦК та СП оголошено підозру.

Йому загрожує до п’яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про самогубство у харківському ТЦК - чоловік розбився , вистрибнувши у вікно.