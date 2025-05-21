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21.05.2025  15:50   Віталій Хіневич

У Харкові викрито двох жінок, які збували психотропи

За даними слідства, двоє мешканок Харкова віком 38 та 39 років налагодили «бізнес».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У період із серпня 2024 по квітень 2025 року вони систематично розповсюджували психотропну речовину PVP шляхом залишення «закладок» у різних районах м. Хакова. Один із фактів було зафіксовано поблизу дошкільного навчального закладу.
 
 
Фігурантки діяли за узгодженим планом: одна залишала психотропи у заздалегідь підготовлених схованках, інша — забезпечувала зовнішній контроль місцевості з метою уникнення викриття, перевіряючи наявність сторонніх осіб та камер відеоспостереження.
 
У ході слідчих дій працівниками поліції вилучено низку згортків, обгорнутих у ізоляційну стрічку, вміст яких — прозора кристалічна або порошкоподібна речовина — було досліджено експертами. За результатами експертиз, усі зразки містили у своєму складі психотропну речовину PVP, заборонену до обігу на території України та віднесену до категорії особливо небезпечних.
 
 
Правоохоронці викрили фігуранток. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків'ян організували бізнес на збуті канабісу.
 
Тэги:  події, харків
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