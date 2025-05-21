21.05.2025 15:50 Віталій Хіневич

У Харкові викрито двох жінок, які збували психотропи

За даними слідства, двоє мешканок Харкова віком 38 та 39 років налагодили «бізнес».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У період із серпня 2024 по квітень 2025 року вони систематично розповсюджували психотропну речовину PVP шляхом залишення «закладок» у різних районах м. Хакова. Один із фактів було зафіксовано поблизу дошкільного навчального закладу.

Фігурантки діяли за узгодженим планом: одна залишала психотропи у заздалегідь підготовлених схованках, інша — забезпечувала зовнішній контроль місцевості з метою уникнення викриття, перевіряючи наявність сторонніх осіб та камер відеоспостереження.

У ході слідчих дій працівниками поліції вилучено низку згортків, обгорнутих у ізоляційну стрічку, вміст яких — прозора кристалічна або порошкоподібна речовина — було досліджено експертами. За результатами експертиз, усі зразки містили у своєму складі психотропну речовину PVP, заборонену до обігу на території України та віднесену до категорії особливо небезпечних.

Правоохоронці викрили фігуранток. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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