    
Главная Новини Харкова Суспільство Небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харківській області
21.05.2025  16:00   Віталій Хіневич

Небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харківській області

Синоптики прогнозують по Харкову та області грози.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня очікуються:
 
  • по місту гроза;
  • по області очікуються грози, I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики також зазначали, що агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно, як задовільні. Однак через прохолодну погоду вегетація озимини та ярих зернових культур проходила уповільнено.

Заморозки, на початку періоду та повільне накопичення ефективного тепла протягом декади були малосприятливим фактором для початкового розвитку теплолюбних культур.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня.

Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 21 травня 20.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 травня 19.05 Суспільство Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 