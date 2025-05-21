Небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харківській області

Синоптики прогнозують по Харкову та області грози.
Синоптики також зазначали, що агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно, як задовільні. Однак через прохолодну погоду вегетація озимини та ярих зернових культур проходила уповільнено.
Заморозки, на початку періоду та повільне накопичення ефективного тепла протягом декади були малосприятливим фактором для початкового розвитку теплолюбних культур.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня.
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Настав час діяти – день сприятливий для фінансових рішень та реалізації важливих планів. Проте зірки можуть підштовхувати до різкості, тому уникайте конфліктів і стримуйте емоції.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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