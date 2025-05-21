21.05.2025 16:00 Віталій Хіневич

Небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харківській області

Синоптики прогнозують по Харкову та області грози.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 травня очікуються:

по місту гроза;

по області очікуються грози, I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики також зазначали, що агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно, як задовільні. Однак через прохолодну погоду вегетація озимини та ярих зернових культур проходила уповільнено.

Заморозки, на початку періоду та повільне накопичення ефективного тепла протягом декади були малосприятливим фактором для початкового розвитку теплолюбних культур.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня.