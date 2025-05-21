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21.05.2025  16:14   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік вилетів на зустрічну смугу та загинув у лобовому зіткненні (фото)

Правоохоронці з'ясовують обставини смертелної аварії у передмісті Харкова.

Загинув у лобовому зіткненні з Audi Q7 водій Opel Zafira, який вилетів на зустрічну смугу: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 травня 2025 року близько 12:00 на автошляху Чугуїв-Мілове 42х-річний водій авто Opel Zafira не обрав безпечну швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем Audi Q7 та загинув. 
 
 
 
З травмами доставили до лікарні 60-річного водія Audi та його 49-річну дружину. На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про п'яного водія Mercedes, який врізався у світлофор.
 
Тэги:  смерть, дтп, хакрів, аварія
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