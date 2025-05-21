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21.05.2025  16:31   Дмитро Колонєй

ЗСУ зриває спроби наступу ворога поблизу трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.
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  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ударні дрони НГУ знищили ворожу техніку та укриття з живою силою.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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