21.05.2025 16:31 Дмитро Колонєй

ЗСУ зриває спроби наступу ворога поблизу трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

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На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Кіндрашівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ударні дрони НГУ знищили ворожу техніку та укриття з живою силою.