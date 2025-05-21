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21.05.2025  16:40   Віталій Хіневич

Рятувальники показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янщини

Ворог обстріляв Куп'янськ і селище Куп'янськ-Вузловий.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Внаслідок обстрілу міста Куп'янська сталися пожежі: горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник. 
 
У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. 
 
За попередніми даними, одна людина загинула, ще 4 постраждали.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 20 травня російські війська атакували села Мирне й Нечволодівка, а також місто Купʼянськ.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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