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21.05.2025  17:00   Дмитро Колонєй

У Харкові введуть автобусний маршрут та подовжать існуючі тролейбусний та автобусний

Стало відомо, якими будуть шляхи курсування автобусів та тролейбусу у Харкові.


У Харкові введуть автобусний маршрут та подовжать існуючі тролейбусний та автобусний
Як повідомляє РЕДПОСТ, керуючись зверненнями містян та коригуючи роботу траспорту для її вдосконалення Виконком Харківської міськради з ініціативи міського голови Ігоря Терехова наступні рішення:
 
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Подовжити автобусний маршрут №107

 
  • від вул. Наталії Ужвій до залізничної станції «Основа».
 

Ввести автобусний маршрут №62

 
  • від пр. Жуковського до ст. м. «Держпром» через вул. Європейську, який кілька місяців тому був запущений як експеримент.
 

Подовжити тролейбусний маршрут №40

 
  • від пр. Перемоги до пл. Конституції.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про скасовання обмеження трамвайного руху на проспекті Героїв Харкова 21-23 травня 2025 року та обмеження руху Чорногазівською вулицею.
 
Тэги:  транспорт, рух, харків, тролейбус, автобус
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