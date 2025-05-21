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21.05.2025  17:25   Дмитро Колонєй

Рецидивіст втік із телефоном містянки

Як харків'янин обшахрайював жінку з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, аферист попросив у містянки мобільний телефон, щоб подзвонити, а коли до його рук потрапив гаджет, втік в невідомому напрямку. Поліцейські встановили особу зловмисника, який виявився 40-річним рецидивістом. Телефон він продав на ринку, а кошти витратив на власні потреби. 
 
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Відкрито кримінальну справу про шахрайство, порушнику оголошено підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до трьох років тюрми. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що злодюга вночі пограбував харків'янку поблизу трамвайної зупинки.
 
Тэги:  шахрай, аферист, харків, кримінал
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