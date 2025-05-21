21.05.2025 12:40 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ударні дрони НГУ знищили ворожу техніку та укриття з живою силою (відео)

Аеророзвідка 5 Слобожанської бригади НГУ зафіксувала використання окупантами зруйнованих будівель для приховування техніки та укриття. У результаті ударів БПЛА знищено човен, мотоцикл і щонайменше трьох росіян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку підрозділи 5 Слобожанської бригади Нацгвардії України продовжують виявляти та знищувати позиції російських загарбників за допомогою ударних дронів.

Під час одного з бойових вильотів аеророзвідники виявили раніше зруйновану окупантами будівлю, в якій ворог намагався приховати моторний надувний човен та мотоцикл. За вказаними координатами екіпаж ударних БПЛА «Томіко» завдав удару по ворожій позиції. За результатами відеоспостереження підтверджено знищення техніки й щонайменше трьох окупантів.

Ще один епізод стався на тій самій ділянці фронту. Цього разу дроновий екіпаж «Томіко» завдав удару по іншій зруйнованій будівлі, де противник облаштував укриття. Після ураження рух живої сили не зафіксовано, на місці удару спалахнула пожежа.

Силами оборони України продовжується системне виявлення й знищення противника, що використовує залишки інфраструктури для укриття та зберігання техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські штурми поблизу Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки не мали успіху.