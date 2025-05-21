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21.05.2025  13:00   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили про обстріл Харківської області

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 21 травня близько 10:00 ворожий ударний БпЛА, попередньо, «Молния-2» поцілив у дах адміністративної будівлі у м. Чугуїв. Пошкоджено кабінети та фасад установи. Без постраждалих.
 
Також сьогодні орієнтовно о 9:30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Грушівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки та авто. 39-річний чоловік отримав поранення, потерпілого доставили до лікарні.
 
За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 20 травня російські війська атакували села Мирне й Нечволодівка, а також місто Купʼянськ.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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