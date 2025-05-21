21.05.2025 13:07 Рита Парфенова

Через махінації з ремонтом у Гоптівці підрядник має повернути державі майже 900 тис. грн

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова до компанії-підрядника, яка не виконала частину робіт з ремонту майданчика для зберігання затриманих авто на території пункту пропуску «Гоптівка».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення про задоволення позову Київської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю. Підставою стало неналежне виконання підрядником договору, укладеного з Харківською митницею у 2019 році, щодо капітального ремонту майданчика для зберігання затриманих транспортних засобів у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка».

Слідством встановлено, що низка робіт, передбачених проєктною документацією та кошторисом, фактично не була виконана. Зокрема, мова йде про розвантаження та завантаження устаткування краном, транспортування техніки автотягачами зі спеціальними причепами, демонтаж дорожнього покриття із залізобетонних плит, укладання піщаної основи тощо.

Розмір завданих збитків підтверджено висновком комплексної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи, яку провели фахівці ННЦ «ІСЕ ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса». Сума втрат становить майже 900 тисяч гривень.

На цей час триває строк, у межах якого рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що керівнику харківської фірми повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів на ремонт дорожнього покриття у Валках. Збитки державі склали майже 600 тис. грн.