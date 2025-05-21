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21.05.2025  12:20   Віталій Хіневич

Про стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні розповіли у МОЗ

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 11,6%.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Загалом захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 на 43,8% менше розрахованого епідпорогу на 2024/2025 сезон. За останній тиждень (з 12 по 18 травня) на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіло 38 010 дорослих і 59 835 дітей. 
 
До лікарень з ускладненнями ГРВІ потрапили 2 443 пацієнти, із них 1 532 – діти. Усі отримали необхідну медичну допомогу.
 
В жодному з регіонів України рівні захворюваності не перевищено — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак віруси грипу досі циркулюють в семи  областях. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та травня спостерігається щотижневе зменшення кількості нових випадків.
 
Від початку епідсезону 2024/2025, з 30 вересня 2024 року по 11 травня 2025 року, на ГРВІ перехворіли 4 628 292 людини. Це на 4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. Серед усіх зареєстрованих випадків ГРВІ підтверджено 21 363 випадки захворювання на COVID-19. 
 
З початку епідсезону внаслідок ускладнень ГРВІ, грипу та COVID-19 померли 193 людини.
 
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Тэги:  медицина, харків
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