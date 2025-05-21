У Харкові 22 травня відбудеться позачергова сесія міськради

Сесію Харківської міської ради проведуть у дистанційному форматі. На порядку денному – зміни до бюджету, робота комісій, допомога «Тепломережам» та інші питання.
Тридцять дев’ята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться у четвер, 22 травня, в онлайн-форматі.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
На розгляд депутатів винесено 8 основних питань порядку денного та блок «Різне». Серед ключових пунктів – зміни до рішення про утворення постійних депутатських комісій, оновлення складу, а також нагородження почесною грамотою міськради.
Окремо розглядатимуть питання, що стосуються об’єктів комунальної власності громади.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внутрішньо переміщені особи, які все ще проживають на території першого модульного містечка в Харкові, будуть розселені в гуртожитки.
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