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21.05.2025  12:04   Рита Парфенова

У Харкові 22 травня відбудеться позачергова сесія міськради

Сесію Харківської міської ради проведуть у дистанційному форматі. На порядку денному – зміни до бюджету, робота комісій, допомога «Тепломережам» та інші питання.


Фото: ХМР

Тридцять дев’ята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться у четвер, 22 травня, в онлайн-форматі.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

На розгляд депутатів винесено 8 основних питань порядку денного та блок «Різне». Серед ключових пунктів – зміни до рішення про утворення постійних депутатських комісій, оновлення складу, а також нагородження почесною грамотою міськради.

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Також планується ухвалення змін до кількох попередніх рішень, зокрема щодо:
  • надання поворотної фінансової допомоги КП «Харківські теплові мережі»;
  • коригування бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік;
  • уточнення положень про виконавчі органи ради та комунальні підприємства;
  • внесення змін до типового договору про спільну діяльність між медичними КНП та вишами у сфері охорони здоров’я.

Окремо розглядатимуть питання, що стосуються об’єктів комунальної власності громади.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внутрішньо переміщені особи, які все ще проживають на території першого модульного містечка в Харкові, будуть розселені в гуртожитки.

Тэги:  сесія, харків
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