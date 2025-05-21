21.05.2025 11:50 Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували пожежі у Харківській області

Пожежа виникла в Ізюмі та в селі Чемужівка Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

21 травня о 01:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у м. Ізюм на Харківщині.

Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить дерев'яна побутова споруда на площі 100 кв м.

Пожежу о 05:53 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці.

Також 20 травня о 13:45 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Чемужівка Чугуївського району.

Прибувши на місце виклику харківські вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горять побутові речі у літній кухні на площі 15 кв м.

Пожежу о 15:15 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували пожежі, допомагали населенню та працювали на місцях обстрілів.