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21.05.2025  11:50   Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували пожежі у Харківській області

Пожежа виникла в Ізюмі та в селі Чемужівка Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
21 травня о 01:11 до Служби порятунку  надійшло повідомлення про пожежу у м. Ізюм на Харківщині.
 
Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить дерев'яна побутова споруда на площі 100 кв м. 
 
Пожежу о 05:53 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці.
 
Також 20 травня о 13:45 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Чемужівка Чугуївського району.
 
Прибувши на місце виклику харківські вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горять побутові речі у літній кухні на площі 15 кв м. 
 
 
Пожежу о 15:15 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували пожежі, допомагали населенню та працювали на місцях обстрілів.
 
Тэги:  події, харків
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