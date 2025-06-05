05.06.2025 21:47 Дмитро Колонєй

Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою: закуска, яка здивує

Цікавий екзотичний рецепт із фруктово-сирною начинкою.

Як пише РЕДПОСТ, закуски, що найбільш запам'ятовуються, — це не обов'язково складні рецепти. Іноді достатньо кількох несподіваних інгредієнтів, щоб класична нарізка перетворилася на ефектну подачу. Яскравий смак апельсина у дуеті з сиром та кукурудзою перетворює шинку на справжнє гастрономічне відкриття. Ці рулетики знахідка для святкового столу, фуршету або просто затишної сімейної вечері.

Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою

Продукти:

200 г шинки (тонкі слайси)

½ апельсина

2 ст. л. консервованої кукурудзи

100 г твердого сиру

1-2 ст. л. майонезу (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

Очистити апельсинові часточки - видалити шкірку і білі плівки, щоб залишилася тільки соковита м'якоть. Дрібно нарізати апельсинову м'якоть, щоб у начинці не було великих шматків. Натерти сир на дрібній або середній тертці – краще використовувати напівтвердий сир із легким смаком. Змішати сир, апельсин та кукурудзу в одній мисці. Додати майонез - до смаку, щоб маса стала трохи вологою, але не текучою. Розкласти скибочки шинки на дошці чи плоскій тарілці. Викласти по 1 год. л. начинки на край кожної скибочки шинки. Згорнути рулетики – акуратно, щоб начинка не видавлювалася. Укласти рулетики на тарілку - по колу або в лінію, можна прикрасити зеленню. Можна закріпити рулетики шпажками так вони збережуть форму і будуть зручні для подачі на фуршеті.