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05.06.2025  21:47   Дмитро Колонєй

Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою: закуска, яка здивує

Цікавий екзотичний рецепт із фруктово-сирною начинкою.

 
Як пише РЕДПОСТ, закуски, що найбільш запам'ятовуються, — це не обов'язково складні рецепти. Іноді достатньо кількох несподіваних інгредієнтів, щоб класична нарізка перетворилася на ефектну подачу. Яскравий смак апельсина у дуеті з сиром та кукурудзою перетворює шинку на справжнє гастрономічне відкриття. Ці рулетики знахідка для святкового столу, фуршету або просто затишної сімейної вечері.
 

Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою

 

Продукти:

 
  • 200 г шинки (тонкі слайси)
  • ½ апельсина
  • 2 ст. л. консервованої кукурудзи
  • 100 г твердого сиру
  • 1-2 ст. л. майонезу (за смаком)
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Очистити апельсинові часточки - видалити шкірку і білі плівки, щоб залишилася тільки соковита м'якоть.
  2. Дрібно нарізати апельсинову м'якоть, щоб у начинці не було великих шматків.
  3. Натерти сир на дрібній або середній тертці – краще використовувати напівтвердий сир із легким смаком.
  4. Змішати сир, апельсин та кукурудзу в одній мисці.
  5. Додати майонез - до смаку, щоб маса стала трохи вологою, але не текучою.
  6. Розкласти скибочки шинки на дошці чи плоскій тарілці.
  7. Викласти по 1 год. л. начинки на край кожної скибочки шинки.
  8. Згорнути рулетики – акуратно, щоб начинка не видавлювалася.
  9. Укласти рулетики на тарілку - по колу або в лінію, можна прикрасити зеленню.
  10. Можна закріпити рулетики шпажками так вони збережуть форму і будуть зручні для подачі на фуршеті.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати скумбрію на грилі з цибулею.
 

 

Тэги:  рецепт, закуска, шинка, кукурудза, апельсин, сир, цитрусові
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