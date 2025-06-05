05.06.2025 21:47 Дмитро Колонєй
Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою: закуска, яка здивує
Цікавий екзотичний рецепт із фруктово-сирною начинкою.
Як пише РЕДПОСТ, закуски, що найбільш запам'ятовуються, — це не обов'язково складні рецепти. Іноді достатньо кількох несподіваних інгредієнтів, щоб класична нарізка перетворилася на ефектну подачу. Яскравий смак апельсина у дуеті з сиром та кукурудзою перетворює шинку на справжнє гастрономічне відкриття. Ці рулетики знахідка для святкового столу, фуршету або просто затишної сімейної вечері.
Рулетики з шинки з апельсином та кукурудзою
Продукти:
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200 г шинки (тонкі слайси)
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½ апельсина
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2 ст. л. консервованої кукурудзи
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100 г твердого сиру
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1-2 ст. л. майонезу (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
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Очистити апельсинові часточки - видалити шкірку і білі плівки, щоб залишилася тільки соковита м'якоть.
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Дрібно нарізати апельсинову м'якоть, щоб у начинці не було великих шматків.
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Натерти сир на дрібній або середній тертці – краще використовувати напівтвердий сир із легким смаком.
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Змішати сир, апельсин та кукурудзу в одній мисці.
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Додати майонез - до смаку, щоб маса стала трохи вологою, але не текучою.
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Розкласти скибочки шинки на дошці чи плоскій тарілці.
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Викласти по 1 год. л. начинки на край кожної скибочки шинки.
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Згорнути рулетики – акуратно, щоб начинка не видавлювалася.
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Укласти рулетики на тарілку - по колу або в лінію, можна прикрасити зеленню.
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Можна закріпити рулетики шпажками так вони збережуть форму і будуть зручні для подачі на фуршеті.
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