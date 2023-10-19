19.10.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжні тофніки з манкою та фруктами
Представляємо один із оригінальних рецептів знайомої кожному страви.
Як пише РЕДПОСТ
, тофніки – всім знайомі сирники. але в яких використовується сир тофу замість сиру.
Що варто врахувати
Цей рецепт надає найширше поле для кулінарних експериментів у сфері вживання у блюді фруктів. Тут вказані абрикоси, але використовувати модно різні фрукти. Їх обсяг та співвідношення – на розсуд господині.
Тофніки з манкою та фруктами
Продукти:
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4 абрикоси,
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1/2 банану,
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120 г тофу,
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1 ст. цукру,
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2 ст. манки,
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2 ст. борошна.
Покроковий рецепт приготування:
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Очистити всі фрукти
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Подрібнити їх у блендері з тофу та цукром.
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Додати борошно та манку
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Вимішати масу.
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Сформувати тофніки
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Запанувати їх, за бажанням, у борошні
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Обсмажити з обох боків до рум'яності.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий салат із гарбуза та яблука.
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