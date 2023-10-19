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19.10.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні тофніки з манкою та фруктами

Представляємо один із оригінальних рецептів знайомої кожному страви.

Як приготувати тофніки з манкою та фруктами
 
Як пише РЕДПОСТ, тофніки – всім знайомі сирники. але в яких використовується сир тофу замість сиру.
 
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Що варто врахувати

 
Цей рецепт надає найширше поле для кулінарних експериментів у сфері вживання у блюді фруктів. Тут вказані абрикоси, але використовувати модно різні фрукти. Їх обсяг та співвідношення – на розсуд господині.
 

Тофніки з манкою та фруктами

 

Продукти:

 

  • 4 абрикоси,
  • 1/2 банану,
  • 120 г тофу,
  • 1 ст. цукру,
  • 2 ст. манки,
  • 2 ст. борошна.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Очистити всі фрукти
  2. Подрібнити їх у блендері з тофу та цукром.
  3. Додати борошно та манку
  4. Вимішати масу.
  5. Сформувати тофніки
  6. Запанувати їх, за бажанням, у борошні
  7. Обсмажити з обох боків до рум'яності.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий салат із гарбуза та яблука.

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Тэги:  рецепт, тофніки, сирники, фрукти, цукор, тофу, банан, борошно, манка
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