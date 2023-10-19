19.10.2023 21:33 Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні тофніки з манкою та фруктами

Представляємо один із оригінальних рецептів знайомої кожному страви.

Як пише РЕДПОСТ , тофніки – всім знайомі сирники. але в яких використовується сир тофу замість сиру.

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Що варто врахувати

Цей рецепт надає найширше поле для кулінарних експериментів у сфері вживання у блюді фруктів. Тут вказані абрикоси, але використовувати модно різні фрукти. Їх обсяг та співвідношення – на розсуд господині.

Тофніки з манкою та фруктами

Продукти:

4 абрикоси,

1/2 банану,

120 г тофу,

1 ст. цукру,

2 ст. манки,

2 ст. борошна.

Покроковий рецепт приготування:

Очистити всі фрукти Подрібнити їх у блендері з тофу та цукром. Додати борошно та манку Вимішати масу. Сформувати тофніки Запанувати їх, за бажанням, у борошні Обсмажити з обох боків до рум'яності.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий салат із гарбуза та яблука.

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