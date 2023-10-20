Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 жовтня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний дощ.
Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14° тепла.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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