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20.10.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 жовтня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний дощ.

Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо 20 жовтня сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане.
  • Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до 22 листопада зима "на ноги стане".
  • Якщо у цей день тепло та сонячно, така погода протримається до початку листопада.
  • Якщо місяць на небі блідий і каламутний, це віщує мороз та сніг.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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