20.10.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 жовтня очікується хмарна погода. Вранці та вдень значний дощ.

Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14° тепла.

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Народні прикмети

Якщо 20 жовтня сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане.

Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до 22 листопада зима "на ноги стане".

Якщо у цей день тепло та сонячно, така погода протримається до початку листопада.

Якщо місяць на небі блідий і каламутний, це віщує мороз та сніг.