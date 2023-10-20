20.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День непередбачуваний, ситуація може змінюватись щогодини. Будувати далекосяжні плани сьогодні просто не має сенсу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Потрапивши в полон осінньої хандри, ви будете повільні та сонні. Це означає, що вашому організму потрібен перепочинок, і чинити опір цьому не варто.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо впевнені у успіху, можете ризикнути. І врахуйте: удача буде прихильна до тих, хто не стане надто їй зловживати.

Рак (22 червня – 23 липня)

Сьогодні перед вами відчинені всі двері, варто докласти трохи зусиль, і зумієте досягти успіху практично в будь-якій області.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День вдалий для шопінгу та будь-яких дій, у яких присутня авантюрна жилка. Але й про здоровий глузд забувати не варто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Настав час впустити щось нове у своє життя. Прагніть змін – і вони змінять навколишній світ на краще.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Щасливий випадок допоможе здатні здійснити якісь плани. А момент, коли слід діяти, підкаже ваша інтуїція.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Можливо, доведеться спробувати свої сиди у незвичній справі. Імпровізуйте – це внесе різноманітність у ваше життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Є сенс присвятити робочий час вирішенню кар'єрних питань. Тримайте руку на пульсі - може виявитися шанс показати оточуючим, на що ви здатні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Іноді для перемоги варто відступити – і сьогодні такий день. Підійшовши на поступки зараз, ви отримаєте відчутні дивіденди у майбутньому.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Доведеться одночасно вирішувати взаємовиключні питання. Підказки чекати не варто - вам доведеться самому розбиратися на ходу, що треба робити.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навіть найпривабливішу пропозицію не поспішайте приймати одразу. Сьогодні як ніколи справедливе прислів'я «Не все те золото, що блищить».