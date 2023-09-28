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28.09.2023  21:46   

Готуємо пшоняні биточки з грибами

Нетривіальна та смачна страва.

 
Як пише РЕДПОСТ, такий рецепт буде чудовим перекушуванням, коли вдома особливо нічого немає. А бюджетності й казати не доводиться
 

Пшоняні биточки з грибами:

 

Продукти:

 
  • 2 склянки пшона,
  • 5 склянок води,
  • 400 г грибів,
  • 2 цибулини,
  • сіль,
  • 1 ложка борошна,
  • панірувальні сухарі,
  • рослинна олія.
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Сухі гриби замочити.
  2. Цибулю та гриби нарізати.
  3. Обсмажити їх на сковороді в розігрітій олії.
  4. Додати води та згасити.
  5. Для тіста зварити пшоняну кашу.
  6. Додати ложку борошна,
  7. Розмішати.
  8. Підпилити дошку панірувальними сухарями,
  9. Сформувати з пшоняної маси маленький коржик,
  10. Покласти начинку,
  11. Загорнути та защипити краї.
  12. На плиті прогріти плоску сковорідку,
  13. Обсмажити биточки в олії з двох сторін.
  14. Довести до готовності під кришкою або у духовці.

 

Тэги:  рецепт, біточки, гриби, пшоно
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