28.09.2023 21:46
Готуємо пшоняні биточки з грибами
Нетривіальна та смачна страва.
Як пише РЕДПОСТ
, такий рецепт буде чудовим перекушуванням, коли вдома особливо нічого немає. А бюджетності й казати не доводиться
Пшоняні биточки з грибами:
Продукти:
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2 склянки пшона,
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5 склянок води,
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400 г грибів,
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2 цибулини,
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сіль,
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1 ложка борошна,
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панірувальні сухарі,
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рослинна олія.
Покроковий рецепт приготування
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Сухі гриби замочити.
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Цибулю та гриби нарізати.
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Обсмажити їх на сковороді в розігрітій олії.
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Додати води та згасити.
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Для тіста зварити пшоняну кашу.
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Додати ложку борошна,
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Розмішати.
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Підпилити дошку панірувальними сухарями,
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Сформувати з пшоняної маси маленький коржик,
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Покласти начинку,
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Загорнути та защипити краї.
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На плиті прогріти плоску сковорідку,
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Обсмажити биточки в олії з двох сторін.
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Довести до готовності під кришкою або у духовці.
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